"Мы теперь до 65 лет не доживем": последние фото Кобзона стали причиной скандала

В Сети активно обсуждают последние прижизненные фото Иосифа Кобзона.

Снимками на своей странице в Instagram поделилась российская актриса Алика Смехова. По ее словам, они были сделаны на ее дне рождения еще в марте этого года.

"Он боролся за жизнь до последнего и всем нам показал пример мужества и профессионализма, ведь выступал практически до последнего дня", – подписала актриса фото.

Подавляющее большинство подписчиков присоединилось к соболезнованиям, которые выразила Смехова родным и близким Кобзона. Люди отметили, что вместе с певцом ушла "целая эпоха".

Однако комментарий irina131203: "Ну что значит "боролся"? 80 лет человеку. Мы с повышением ПФР и до 65 (в России повысили пенсионный возраст – ред.) не доживем!" – спровоцировал целую дискуссию.

"Какие родители Вас воспитали? Элементарных вещей не понимаете. Умер Великий человек и просто человек", "Вы точно не доживете. У злых людей жизнь коротка", "Какая циничность, бестактность и злость у вас. Гадости своим близким говорите", – написали ей люди в ответ.

Впрочем, нашлись и те, кто критично оценил прижизненную деятельность Кобзона. "Ага, ну святой прямо! А про то, что наркотрафик крышевал и с бандитами был связан, не слышали? и что в Америку и Израиль запретили въезд как участнику ОПГ?" – написал пользователь itsmyname54.

Напомним, Кобзон умер на 81-м году жизни, он двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел.

Ранее стало известно, что с Иосифом Кобзоном прощались дважды: СМИ узнали, как прошло тайное прощание с мэтром в стиле "Крестного отца". Тайную церемонию прощания посетили "мрачные люди с охраной".

Как сообщалось, в 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию. Кобзон оставил своим детям (сыну и дочери) и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.

Певец при жизни выступал против Майдана в Украине и активно поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР". Певец утверждал, что полуостров является "исконно русской территорией".