Короткое платье, глубокое декольте. Надя Дорофеева поделилась снимком для глянца

Надя Дорофеева позировала для глянца в коротком красном платье / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию для глянцевого журнала Vogue Ukraine.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за семь часов он собрал более 95 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена сидящей возле стола в красном коротком платье с глубоким декольте.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ты богиня или королева", — написала kuz7887. "Надю как не фотографируй, все равно красивая", — считает oleg_1994mix. "Обалденное фото", — поделилась мнением alexandra_nazarova.

Надя Дорофеева позировала для глянца в коротком красном платье / Скриншот с instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева сообщила, что ее самая вредная привычка — латте. По словам певицы, сейчас она старается пить его хотя бы через день или заменять обычное молоко на безлактозное.