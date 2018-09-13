Названа причина проблем со здоровьем у Софии Ротару

София Ротару / УНИАН

Известный российский пластический хирург Александр Вдовин предположил, что проблемы со здоровьем у певицы Софии Ротару вызваны, скорее всего, возрастными изменениями в организме, а не излишней пластикой, или диетами.

"Думаю, причины в возрастных изменениях в организме. Вспомним, что гастроли и постоянные переезды также сказываются на здоровье", - цитирует врача Eg.ru.

Хирург считает, что София Ротару - женщина со вкусом, поэтому никогда не перебарщивала с пластическими операциями.

"Она все делала умеренно, в рамках необходимости... Судя по фото, она постоянно посещает косметолога и, возможно, делает биоревитализацию, различного вида уходовые процедуры. Полагаю, что в свое время она также делала блефаропластику верхнего века, липосакцию нижней трети лица и коррекцию формы носа. Возможно, козелковая подтяжка тоже имела место. Некоторые операции при этом повторялись, но отмечу еще раз: все происходило без фанатизма", - подытожил он.

В конце августа СМИ сообщили, что Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала. По словам медиков, у артистки случился скачок давления.

Сама Ротару позже сообщила, что с ней все в порядке.