"Новый хит на всех свадьбах": Потап и Олег Винник неожиданно выпустили совместный трек

Песня стала саундтреком к фильму "Скажене Весілля".
Продюсер, рэпер Потап записал неожиданный дуэт с популярным певцом Олегом Винником.
Артисты на YouTube-канале MOZGI Entertainment представили композицию под названием "Найкращий день", она стала вторым официальным саундтреком к полнометражной комедии "Скажене Весілля", в которой и снялись сами исполнители.
Юзеры видеохостинга уже прозвали песню "хитом на всех свадьбах".
"Новый хит на всех свадьбах", - считает Анна Карасюк. "Класс! Действительно неожиданный дуэт! Очень нравится, замечательно", - отметила Ирина К. "Очень круто! Такой зажигательный трек!", - написала МиссСофияК.
Комедия "Скажене Весілля" выйдет в широкий прокат с 4 октября 2018 года.
Ранее поклонники едва узнали Потапа в новом образе.