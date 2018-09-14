"Новый хит на всех свадьбах": Потап и Олег Винник неожиданно выпустили совместный трек

Потап и Олег Винник спели дуэтом / Фото: tsn.ua

Продюсер, рэпер Потап записал неожиданный дуэт с популярным певцом Олегом Винником.

Артисты на YouTube-канале MOZGI Entertainment представили композицию под названием "Найкращий день", она стала вторым официальным саундтреком к полнометражной комедии "Скажене Весілля", в которой и снялись сами исполнители.

Юзеры видеохостинга уже прозвали песню "хитом на всех свадьбах".

"Новый хит на всех свадьбах", - считает Анна Карасюк. "Класс! Действительно неожиданный дуэт! Очень нравится, замечательно", - отметила Ирина К. "Очень круто! Такой зажигательный трек!﻿", - написала МиссСофияК.

Комедия "Скажене Весілля" выйдет в широкий прокат с 4 октября 2018 года.

Ранее поклонники едва узнали Потапа в новом образе.