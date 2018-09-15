"Так дико". Американская модель покрасовалась в очень коротком платье

Алексис Рен позировала в очень коротком платье / instagram.com/alexisren

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в очень коротком платье.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 740 тысяч лайков.

"Я надеюсь, что мама смотрит и улыбается сверху (мать девушки умерла от рака в 2014 году)…", — подписала фото модель.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Это так дико, я люблю это", — поделился мнением ed.gelord. "Моя любовь", — написал hardtokillsober_. "Прекрасная", — считает luis_di_vaio.

Алексис Рен позировала в очень коротком платье / Скриншот с instagram.com/alexisren

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Модель сменила несколько купальников, на некоторых фото она позирует полуобнаженной.