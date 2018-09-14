"Неожиданно": Потап удивил фанатов изменениями во внешности

Потап проколол уши / realpotap/instagram

Украинский продюсер и рэпер Потап шокировал поклонников изменениями во внешности – артист проколол уши.

Артист на своей странице в Instagram поделился фото, на котором он запечатлен в белой футболке бренда Mozgi, внимание фанатов привлекли уши Потапа – на них красовались массивные серебряные серьги.

"Ты меня узнаешь #полюбэ, я буду в футболке #MZG#mzg#mozgi", - подписал фото Потап.

Поклонники по-разному отреагировали на новый образ рэпера.

"Серьги отпад", "Неожиданно, но прикольно", "Боже, уже и уши пробил", "О боже, моя психика разрушена", - писали юзеры.

Ранее Потап и Олег Винник неожиданно выпустили совместный трек.