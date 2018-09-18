"Нереальная". В Сети расхвалили фото Веры Брежневой в платье с глубоким декольте

Вера Брежнева покрасовалась в платье с глубоким декольте / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в черном платье без бретелек и с глубоким декольте.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 23 часа он собрал более 140 тысяч лайков.

Исполнительница позировала на фоне экзотических растений, ее шею украсило массивное колье.

"Хочется вернуться в это состояние. Когда спокойно внутри...", — подписала фото Брежнева.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Нереальная", — поделился мнением boykoic. "Шикарная", — считает anfisaibadova. "Вы прекрасны", — написала nutaprolife.

Вера Брежнева покрасовалась в платье с глубоким декольте / instagram.com/ververa

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.