"Великолепные мячики": экс- Nikita взволновала фанатов снимком своей аппетитной фигуры

Анастасия Кумейко показала пикантное фото.
Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana Анастасия Кумейко поделилась с подписчиками необычным фото.
На странице артистки в Instagram появилось снимок, на котором она позирует в спортзале, отжимаясь на медболе, и демонстрируя округлые ягодицы.
Подписчики восхитились аппетитными формами диджея, расхвалив ее фигуру.
"Фото космос", "Классная попа", "Великолепные мячики", "Все идеально сферично", - писали юзеры.
Вопрос-ответ. ? Из 200 вопросов, которые вы задали, я выбрала 4 самых интересных! ? ? Что для вас является главным мотивирующим фактором? ✒ Есть несколько мотиваторов. Основной фактор - это мои цели. Главное всегда ставить перед собой четкие задачи и идти к ним. Например, я давно мечтала стать DJ, я засыпала с этой мыслью, рассказывала своей команде о этой идеи, читала массу статей и биографий известных DJ, а потом перешла от слов к делу. Нашла учителя по диджеингу, часами занималась, работала, ошибалась, но не опускала руки. Вселенная услышала меня и подарила мне этот шанс, сейчас каждый выход на сцену для меня праздник. ? Что побуждает тебя танцевать с холодильником? ✒ Только мои подписчики. Одно из мои видео набрало более 500 000 просмотров. Это самая крутая мотивация! ? В каком месте с тобой можно встретиться лично, посидеть пообщаться?) ✒ Я думаю в скором времени мы сделаем большую встречу с подписчиками. Это будет крутой вечер! ? Кто даёт такую уверенность в себе, люди которые Вас окружают, ваше отражение в зеркале, либо постоянная работа над собой? ✒ 100% постоянная работа над собой. Я начала заниматься свои телом с 15 лет, потому что мне не нравилось мое отражение в зеркале. Сейчас так же я вижу свои изъяны и стараюсь прорабатывать их. После двухчасовой работы в зале или очередной прочитанной книгой я говорю себе "Молодец, работаем дальше" Предлагаю не останавливаться на этом. Пишите свои вопросы и я снова отвечу на самые интересные из них. Дерзайте! ?✌️ #осторожныевопросы #нанауэкрана #доминантвсетях #возвышайтеикружите #прививаюкрасоту #anastasiadomination #djNana #попакакуким
Ранее Анастасия Кумейко показала самый обсуждаемый наряд нового сезона "Танцев со звездами".