"Великолепные мячики": экс- Nikita взволновала фанатов снимком своей аппетитной фигуры

Анастасия Кумейко поразила фанатов фигурой / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, DJ Nana Анастасия Кумейко поделилась с подписчиками необычным фото.

На странице артистки в Instagram появилось снимок, на котором она позирует в спортзале, отжимаясь на медболе, и демонстрируя округлые ягодицы.

Подписчики восхитились аппетитными формами диджея, расхвалив ее фигуру.

"Фото космос", "Классная попа", "Великолепные мячики", "Все идеально сферично", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко показала самый обсуждаемый наряд нового сезона "Танцев со звездами".