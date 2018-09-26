Знойная экс-"ВИА Гра" восхитила фанатов идеальной фигурой

Певица покрасовалась на отдыхе в бикини.
Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос показала идеальную фигуру, которой восхитились ее фанаты.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена на яхте в голубом купальнике.
"Уже скучаю по тебе, лето", - написала Димопулос.
Подписчики отметили, что Димопулос не зря следит за собой, ведь выглядит она идеально.
"Отличное тело", "Идеальная женщина", "Твое тело просто восхитительно", "Ты очень красивая, Санта", - восхищались поклонники.
Ранее Санта Димопулос похвасталась загорелым телом в бикини.