Знойная экс-"ВИА Гра" восхитила фанатов идеальной фигурой

Санта Димопулос похвасталась фигурой / instagram.com/santadimopulos

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос показала идеальную фигуру, которой восхитились ее фанаты.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена на яхте в голубом купальнике.

"Уже скучаю по тебе, лето", - написала Димопулос.

Подписчики отметили, что Димопулос не зря следит за собой, ведь выглядит она идеально.

"Отличное тело", "Идеальная женщина", "Твое тело просто восхитительно", "Ты очень красивая, Санта", - восхищались поклонники.

Ранее Санта Димопулос похвасталась загорелым телом в бикини.