Беременная Тодоренко с округлым животом и на каблуках сплясала зажигательный танец

Регина Тодоренко станцевала в обтягивающем платье / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, на последних месяцах беременности решила не отказываться от работы и сьемок.

На своей странице в Instagram ведущая показала видео, на котором она в облегающем бархатном платье и босоножках на каблуках энергично станцевала. Ролик собрал уже почти два миллиона просмотров.

"Сегодня было по-разному. Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять все. Как говорит врач: "Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке", - подписала ролик певица.

Однако мнение подписчиков о зажигательном танце знаменитости разделилось: одни поинтересовались, не опасно ли на таком сроке так двигаться, другие же восхитились ее активностью.

"Не опасно ли, в положении, на каблуках на скользком полу. Еще и танцевать", "Веселись в меру. Я беременная когда была тоже очень веселая ходила!", "Супер, на таком месяце и плясать", "Какой животик!", - писали юзеры.

Ранее Регина Тодоренко показала немалый живот.