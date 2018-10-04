Рианна показала обольстительное декольте на презентации своего бренда

Барбадосская певица Рианна посетила вечеринку, поводом для которой стала презентация ее бьюти-бренда Fenty Beauty by Rihanna в Австралии.

Знаменитость опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в эффектном платье со змеиным принтом.

На красную дорожку артистка и дизайнер вышла в платье от Versace, а также примерила жакет, стильную шляпку, босоножки на каблуке от Christian Louboutin и сумку Stalvey. Этот стиль является актуальным в нынешнем модном сезоне.

Яркий наряд Рианна шила на заказ, его безупречный крой пришелся поклонникам по душе. Удачным дополнением образа стали бриллианты ювелирного бренда Chopard.

Сексуальным нарядом певица подчеркнула стройные ноги, красивую фигуру и обворожительное декольте.

Напомним, накануне Рианна накануне закрыла своим показом Неделю моды в Нью-Йорке, после чего устроила пикантную фотосессию в авторском нижнем белье.