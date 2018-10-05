Тина Кароль впечатлила поклонников сказочным образом

Тина Кароль восхитила фанатов новым образом / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль поразила фанатов фото в необычном образе.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует в полупрозрачном кружевном платье с диадемой на голове.

"Если бы я была сказочной принцессой, то какой? Помечтаем?", - подписала фото артистка.

Поклонники стали сравнивать ее с Золушкой, Дюймовочкой, а кто-то сказал, что она и так современная принцесса.

"Вы и так наша королева", "Очень красиво, я бы сказал - сказочно", "Принцессой музыки! Такой нежной, хрупкой и вечно поющей", "А вы и есть принцесса, только современная", - предполагали поклонники.

Ранее спортивная Тина Кароль удивила фанатов упражнением со скакалкой.