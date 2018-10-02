"Ничего себе как умеет": спортивная Тина Кароль удивила фанатов упражнением со скакалкой

Певица показала домашнюю тренировку.
Известная украинская певица Тина Кароль удивила поклонников своими умениями.
На фан-странице в Instagram артистки появилось видео домашней тренировки певицы. В ролике артистка выполняет упражнения со скакалкой: Кароль прыгает, затем приседает со скакалкой.
"Домашняя тренировка Тины Кароль!", - подписан ролик.
Полконники восхитились необычным способом певицы держать себя в форме.
"Боксерское упражнение… Молодчина!", "Спортивная леди", "Ничего себе как умеет, молодец!", - восхищались поклонники.
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