"Ничего себе как умеет": спортивная Тина Кароль удивила фанатов упражнением со скакалкой

Тина Кароль показала домашнюю тренировку / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль удивила поклонников своими умениями.

На фан-странице в Instagram артистки появилось видео домашней тренировки певицы. В ролике артистка выполняет упражнения со скакалкой: Кароль прыгает, затем приседает со скакалкой.

"Домашняя тренировка Тины Кароль!", - подписан ролик.

Полконники восхитились необычным способом певицы держать себя в форме.

"Боксерское упражнение… Молодчина!", "Спортивная леди", "Ничего себе как умеет, молодец!", - восхищались поклонники.

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