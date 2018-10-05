"Коровой меня называл!": Анфиса Чехова рассказала о травле в школе от учителей

Анфиса Чехова пожаловалась на школьные годы / instagram.com/achekhova

40-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова откровенно рассказала, почему не хотела бы вернуться за школьную парту, и не поздравляет педагогов с Днем учителя.

По словам Чеховой, ее критиковали за внешность не только сверстники, но и учителя, сообщила она "СтарХиту".

"Постоянно доставалось, например, учитель танцев коровой меня называл, представляете!", – вспоминает звезда.

Актрисе не раз приходилось приходилось отстаивать собственное достоинство, и право ходить в той одежде, которую она считала красивой, ведь педагоги ее за это отчитывали.

"Всем без исключения полагалось ходить в форме. Но она была слишком скучной, я не хотела такую носить. Бабушка привезла из Эстонии похожую, только из модной ткани, вельветовую, с вытачками на груди. Когда учительница увидела, отчитала: мол, вызываю нездоровый интерес у мальчиков", - рассказала Чехова.

Актриса вспоминает, что в школьные годы за ней как раз ухаживал парень, который не отличался примерным поведением.

"И педагог спросила: "Знаешь, почему ты ему приглянулась? Только из-за одежды. Он хочет зажать тебя в углу!" Не нашлась, что ответить, и к лучшему, а то потом еще какую-нибудь гадость в свой адрес услышала бы. Стильную вещичку не сняла. Зачем такой красоте пылиться в шкафу? Конечно, неприятно терпеть подобные оскорбления в юном возрасте. Но это меня закалило, стала сильнее!", - рассказала актриса.

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