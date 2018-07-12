"*б бы не вынимая": Анфиса Чехова поделилась красивыми фото с отдыха

40-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась новыми снимками с отдыха в Греции.

Она порадовала подписчиков в Instagram своими новыми фотографиями, на которых нежится возле бассейна в купальнике.

В подписи к посту Анфиса отметила, что рада безоблачной погоде не Крите и чувствует себя русалкой. "Мое утро проходит в ленивых купаниях", – добавила она.

Поклонники высоко оценили формы ведущей. В комментариях Анфисе досталось немало комплиментов. Люди пишут: "Какая фигура", "Шикарная вы, однако, дама", "СочнаЯ девочка", "Просто космос. Идеальная фигура", "Питательный пэрсик" и даже ""*б бы не вынимая" (орфография и пунктуация авторов сохранены – ред.).

Ранее Чехова поделилась серией фото, на которых она запечатлена топлес в одних трусах. Свою пышную грудь Чехова придержала рукой.

Кроме того, Анфиса призналась, какую часть тела мужчины считает самой сексуальной. "Всегда выбирала представителей противоположного пола, которые волновали", – рассказала она.