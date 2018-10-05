"Депрессия в глазах": фанаты Ани Лорак обеспокоены ее состоянием

Ани Лорак показала новые фото / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая 27 сентября отметила свой юбилей – 40 лет, встревожила фанатов внешним видом.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась серией фото в черно-белых тонах.

"Как настроение?", - спросила фанатов артистка.

Подписчики отметили, что Лорак на снимках выглядит грустной.

"Грустные глаза", "Депрессия в глазах", "Утка! Фотошопишь?", "Потрясающие фотографии. Но почему-то, как мне кажется, Вы грустная на них", - писали юзеры.

Ранее Лилия Подкопаева нарвалась на осуждение фанатов за фото с Ани Лорак.