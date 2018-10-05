"У тебя такие Гросу": украинская певица Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте

Исполнительница поставила поклонников перед трудным выбором.
Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, порадовала своих фанатов новым снимком в боди с умопомрачительным декольте.
Исполнительница зажгла фанатов тем, что опубликовала два снимка в своем Instagram-аккаунте, после чего предложила им выбор - какой из снимком лучше.
Фанаты среагировали неоднозначно - среди тех, кто просто оставил под постом номер снимка, было немало поклонников, засыпавших певицу комплиментами. Однако куда же без пошлятины - и ее под фото тоже немало. Само собой разумеется, больше всего внимания подписчики уделили груди певицы.
"У тебя такие Гросу", "Сиськи уже в экран не влезают", "Бджілка уже не та....", "Левые формы лучше", "Обе классные, и левая, и правая", - такие комменты во множестве также появились под фото.
Ранее Алина Гросу заинтриговала фанатов фото с возлюбленным.