"У тебя такие Гросу": украинская певица Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте

Гросу иногда радует подписчиком чем-нибудь этаким / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, порадовала своих фанатов новым снимком в боди с умопомрачительным декольте.

Исполнительница зажгла фанатов тем, что опубликовала два снимка в своем Instagram-аккаунте, после чего предложила им выбор - какой из снимком лучше.

Фанаты среагировали неоднозначно - среди тех, кто просто оставил под постом номер снимка, было немало поклонников, засыпавших певицу комплиментами. Однако куда же без пошлятины - и ее под фото тоже немало. Само собой разумеется, больше всего внимания подписчики уделили груди певицы.

"У тебя такие Гросу", "Сиськи уже в экран не влезают", "Бджілка уже не та....", "Левые формы лучше", "Обе классные, и левая, и правая", - такие комменты во множестве также появились под фото.

Ранее Алина Гросу заинтриговала фанатов фото с возлюбленным.