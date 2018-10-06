"Супер стильный и смелый лук!": Леся Никитюк покорила фанатов осенним образом

Леся Никитюк покрасовалась в стильном образе / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов стильным нарядом.

На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на котором она запечатлена в красном худи, черной мини-юбке, пальто в клетку и колготами в горошек.

Ведущая также сообщила, что шоу "Хто зверху" стало лидером рейтингов, и это ей прибавило сил.

Подписчики ведущей расхвалили ее новый образ, и заверили, что только благодаря ее участию, шоу имеет такой рейтинг.

"Супер стильный и смелый лук! Горохи и клетки – это оригинально", "Там, где Леся, плохо быть не может, ты же зажигалка", "Лесичка, выздоравливай, и радуй нас своим позитивом и своей красотой! Ты покоришь еще не одно шоу, и не один канал", - желали поклонники.

Ранее Леся Никитюк была на грани вылета из шоу "Танцы со звездами" – названа причина.