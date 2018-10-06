"Супер стильный и смелый лук!": Леся Никитюк покорила фанатов осенним образом

Ведущая покрасовалась в наряде в черно-красных оттенках.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов стильным нарядом.
На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на котором она запечатлена в красном худи, черной мини-юбке, пальто в клетку и колготами в горошек.
Ведущая также сообщила, что шоу "Хто зверху" стало лидером рейтингов, и это ей прибавило сил.
Подписчики ведущей расхвалили ее новый образ, и заверили, что только благодаря ее участию, шоу имеет такой рейтинг.
"Супер стильный и смелый лук! Горохи и клетки – это оригинально", "Там, где Леся, плохо быть не может, ты же зажигалка", "Лесичка, выздоравливай, и радуй нас своим позитивом и своей красотой! Ты покоришь еще не одно шоу, и не один канал", - желали поклонники.
Новина про те що #хтоЗверху @hto.zverhu лідер за рейтингами, додало мені сил! @novy_channel Я вас Лю❤️??і тебе @siriy_ua @pedanos ?ми красавчики??? Друзья!! Сегодня меня поставила на ноги новость о том что наша программа #хтоЗверху Лидер!!! Я так рада, быть частью успешного проекта! Казалось бы, после любимой програмы #орелирешка про успех можно было и забыть! Но нет! Всегда нужно идти вперёд! И бросать вызов! Стараться, работать и все получиться! Спасибо вам дорогие зрители что вы с нами! С командой @novy_channel #цветнастроеньякрасный ?❤️?#ХТОЗВЕРХУ #багиняламината #леся #денсингКвин
Ранее Леся Никитюк была на грани вылета из шоу "Танцы со звездами" – названа причина.