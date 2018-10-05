"Танці з зірками": Леся Никитюк была на грани вылета – названа причина

Леся Никитюк / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Популярная украинская телеведущая и фаворитка шоу "Танці с зірками" Леся Никитюк рисковала не выйти на паркет. Ее участие в шоу было под угрозой из-за простуды.

"О Бог солнца Ра, пришли мне луч света… лежу с температурой, горло, нос. Но я сильная! Да! Я выживу", – пожаловалась Никитюк у себя Instagram.

На девушку тут же посыпались пожелания выздоровления от ее поклонников. "Леся, лечись! Танцы! Ты топ", – пишет пользователь alechkasv. "Выздоравливай, Леся Ивановна, скоро паркет", – призвал yanavynnytska. А prodamorkhidei пишет: "Отличный настрой!!! С таким боевым духом болеть осталось недолго".

То ли пожелания, то ли боевой настрой Леси помогли: накануне очередного выпуска ведущая написала, что уже активно готовится к новому эфиру.

"Снова в строю! Хриплю, но в строю. Имею всего три дня на постановку танца. Мало, очень мало, но есть еще ночь", – сообщила Никитюк 4 октября.

Ранее Леся Никитюк поделилась рецептом стройности.