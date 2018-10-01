"Барби Леся": Никитюк показала фигуру в розовом латексном костюме

Леся Никитюк покорила фанатов новым образом / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила поклонников новым фото в образе Барби.

На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на которых позирует в розовом латексном костюме.

"По-моему, очень няшный номер получился. Я, конечно, еще та "Мис-ЧаЧаЧа 2018", но наши "барбенята" Дианочка и Никита таки порвали вчера паркет. Еще мне очень жаль, что паркет покидают сильные и достойные участники Анита Луценко и Маша Ефросинина", - написала Никитюк.

Подписчики отметили, что такой облегающий костюм Никитюк очень идет.

"Очень красивая Барби Леся", "Латексный костюм Барби? Что может быть красивее? Тебе очень идет", "Барби в латексе", "Барби и шоколадный Кен", - писали юзеры.

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