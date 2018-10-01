"Барби Леся": Никитюк показала фигуру в розовом латексном костюме

Ведущая покорила поклонников сексуальным нарядом.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила поклонников новым фото в образе Барби.
На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на которых позирует в розовом латексном костюме.
"По-моему, очень няшный номер получился. Я, конечно, еще та "Мис-ЧаЧаЧа 2018", но наши "барбенята" Дианочка и Никита таки порвали вчера паркет. Еще мне очень жаль, что паркет покидают сильные и достойные участники Анита Луценко и Маша Ефросинина", - написала Никитюк.
Подписчики отметили, что такой облегающий костюм Никитюк очень идет.
"Очень красивая Барби Леся", "Латексный костюм Барби? Что может быть красивее? Тебе очень идет", "Барби в латексе", "Барби и шоколадный Кен", - писали юзеры.
По моєму дуже няшний номер вийшов?! Я ще та "Міс-ЧаЧаЧа 2018"??Але наші малі "барбенята" Діаночка і Нікітка, покорили вчорашній паркет! ...дуже шкода що танцпол покидають сильні і класні пари @anitasporty і @sasha_prohor @mashaefrosininaі @maksleonov212 ?Що скажете? По моему очень няшный номер получился;) Я конечно ещё та "Мис-ЧаЧаЧа 2018"?но наши "барбенята" Дианочка и Никита таки порвали вчера паркет??? ...ещё мне очень жаль что паркет покидают сильные и достойные участники @anitasporty @mashaefrosinina !!!?Что скажете? Какие у вас мысли?давайте обсудим! #ladyле? #танціззірками #лесяДенсингКвин #багиняЛамината
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