"Артисты – свободные люди": певец Винник рассказал об участии в политической агитации

7 октября 2018, 01:47

Исполнитель заявил, что теоретически может поехать в тур за любую политсилу.

Олег Винник
Олег Винник сохранил совесть, но отказался от "Мерседеса" / instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник сознался, что уже неоднократно получал высокооплачиваемые предложения от политических сил об участии в предстоящей в стране предвыборной кампании.

В интервью Главкому он заявил, что, несмотря на заманчивые гонорары, в агитации участия ни разу не принимал.

"Не могу сказать, что я человек вне политики и не интересуюсь ею. Сегодня нельзя стоять вне политики. Хотя много людей так и делают, потому что не верят. Я имею право поехать в тур за любую политическую силу. Однако мне надо тщательно подойти к своему выбору, ведь я несу за него ответственность перед людьми", - сказал певец.

По словам Винника, артисты являются образцом для подражания среди своих поклонников, поэтому к агитации должны подходить ответственно.

"Если я чувствую, что от меня зависят какие-то вещи, процент избирателей, я очень сильно подумаю. Да, мы артисты – свободные люди, выступаем, это наша работа, наше дело. Нас заказывают. Однако если речь идет конкретно о "белом" и "черном", нужно подумать и очень хорошо все взвесить", – добавил певец.

Кумир миллионов сознался, что совсем недавно отказался от баснословного гонорара от одной политсилы.

"Я даже не смотрел! По одному телефонному звонку решил... За две секунды отказался от очень дорогого авто. Скажу откровенно, от очень крутого "Мерседеса". Это была политическая сила. Такие вещи деньги не решают", – подытожил Винник.

Напомним, ранее Винник заявил, что не планирует даже за баснословные гонорары выступать на территории Российской Федерации, поскольку и в Украине имеет достаточное количество поклонников.

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певец выборы политика агитация Олег Винник
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