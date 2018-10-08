В США пристрелили известного рэп-исполнителя

Фрэнк Снайдер / Соцсети

Известный американский рэп-исполнитель Фрэнк Снайдер, выступавший под творческим псевдонимом Hollywood Play, был застрелен в ночь на 8 октября в одном из районов города Нью-Йорк.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты американского издания New York Post. "Артист хип-хопа был убит возле ресторана в районе Квинс, где он был на вечеринке, приуроченной ко дню рождения", − говорится в их сообщении.

На Снайдера, возвращавшегося с корпоративной вечеринки в клубе Tavern Lounge, напали на 97-й улице. Они обстреляли рэпера из автомобиля черного цвета. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался в близлежащей больнице.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США застрелили юного рэпера во время покупки мотоцикла, а в Канаде убили известного хип-хоп-исполнителя.