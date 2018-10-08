Melovin представил лирический трек на украинском языке

Melovin представил новый трек / Пресс-служба

Украинский певец, представитель нашей страны на песенном конкурсе Евровидение-2018 Melovin (Константин Бочаров) представил новый трек под названием "З тобою, зі мною, і годі".

Композиция появилась на официальном YouTube-канале артиста. Автором музыки и слов выступил сам Костя.

По словам Melovin, он написал эту песню после ссоры с близким ему человеком.

"У всех нас бывают нелегкие времена, когда кажется, что весь мир против тебя, что все вокруг уже никогда не будет цветным, только черно-белым, а особенно это чувство обостряется осенью. Все мы хоть раз в жизни подвергались так называемой осенней депрессии. Так вот, "З тобою, зі мною, і годі" – песня о том, что "колись побачимо світ ми навколо, кольоровий, знайомий до болю", что серость – это не навсегда. Надеюсь, кому-то она поможет справиться с той самой депрессией, как обычно мне помогает любимая музыка", - отметил музыкант.

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