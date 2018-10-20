Тина Кароль покорила поклонников стильным образом

Тина Кароль позировала в осеннем наряде / https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась новыми кадрами с прогулки по Киеву.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых она запечатлена в деловом костюме и традиционной красной помадой.

"Сегодня пусть обо всем позаботится Вселенная! Вас должно интересовать только ваше хорошее настроение! Вы увидите, все сложится наилучшим образом! Вперед!", - подписала фото артистка.

Поклонники артистки расхвалили ее наряд, и отметили, что Кароль выглядит умопомрачительно красиво.

"Боже мой! Я теряю сознание", "Очень классный образ", "Хороша чертовка", - расхваливали поклонники.

Ранее Тина Кароль покорила фанатов новой фотосессией.