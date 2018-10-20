Тина Кароль покорила поклонников стильным образом

Артистка прогулялась улицами столицы.
Известная украинская певица Тина Кароль поделилась новыми кадрами с прогулки по Киеву.
На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на которых она запечатлена в деловом костюме и традиционной красной помадой.
"Сегодня пусть обо всем позаботится Вселенная! Вас должно интересовать только ваше хорошее настроение! Вы увидите, все сложится наилучшим образом! Вперед!", - подписала фото артистка.
Поклонники артистки расхвалили ее наряд, и отметили, что Кароль выглядит умопомрачительно красиво.
"Боже мой! Я теряю сознание", "Очень классный образ", "Хороша чертовка", - расхваливали поклонники.
Ранее Тина Кароль покорила фанатов новой фотосессией.