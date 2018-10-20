Обзывают "жируха и корова": взорвавшая Сеть воспитательница рассказала о рэп-хите о рыбках

Алена Савраненко прославилась исполнением украинского рэпа / Фото: скриншот из видео

Заведующая детским садом в селе Дерновка Киевской области Алена Савраненко в считанные дни стала знаменитостью в Интернете после публикации клипа на рэп-композицию о рыбках.

Как говорится в сюжете ТСН, видео с воспитательницей детсада в главной роли стремительно набирает просмотры в YouTube.

В комментарии журналистам 27-летняя исполнительница-аматор призналась, что неожиданная слава стала для нее неожиданной. Девушка рассказывает, что слышит от слушателей преимущественно позитивные отзывы. Коллеги и односельчане восприняли дебют Алены хорошо, и рады ее творческим успехам.

"Очень много слов благодарности от молодежи, от юношества. Слов поддержки", - говорит она.

Между тем, Алена признается, что немало увидела комментариев в негативном ключе, поскольку в клипе пышнотелая красавица ведет себя весьма раскованно.

"Но пишут и оскорбления: "жируха", "корова", - рассказывает воспитательница и говорит, что на глупость внимания не обращает.

Напомним, в Ровенской области Апелляционный суд восстановил в должности воспитательницу детского сада села Бугаевка Виту Черешневскую, которую уволили из-за откровенных фото в соцсетях.