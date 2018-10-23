Алина Гросу заворожила фанатов жарким образом

Алина Гросу показала новый образ / Instagram

Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, предстала перед поклонниками в новом наряде.

Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена в соблазнительном топе и штанах с высокой талией. Артистка дополнила образ ярким макияжем в красных тонах.

Поклонники расхвалили Гросу, отметив, что красный цвет ей к лицу.

"Ммм… Прелесть", "А тебе идет красный", "Секс-бомба!", - расхваливали поклонники.

Ранее Алина Гросу рассказала об измене парня.