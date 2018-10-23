Алина Гросу заворожила фанатов жарким образом

Певица предстала в соблазнительном топе и штанах с высокой талией.
Украинская певица Алина Гросу, которая в последнее время живет и работает в РФ, предстала перед поклонниками в новом наряде.
Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена в соблазнительном топе и штанах с высокой талией. Артистка дополнила образ ярким макияжем в красных тонах.
Поклонники расхвалили Гросу, отметив, что красный цвет ей к лицу.
"Ммм… Прелесть", "А тебе идет красный", "Секс-бомба!", - расхваливали поклонники.
Ранее Алина Гросу рассказала об измене парня.