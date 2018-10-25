"Надо закрывать ноги": Яма прокомментировал конфликт с Никитюк на Танцах со звездами

Влад Яма в качестве судьи часто критикует участников / Пресс-служба 1+1

Судья популярного проекта на телеканале 1+1 Танцы со звездами-2018 и известный украинский хореограф Влад Яма пояснил, почему позволил себе резкое замечание в адрес одной из звездных участниц, телеведущей Леси Никитюк.

В интервью ведущему Славе Демину в рамках программы "Слава+", которая выходит на YouTube-канале Люкс ФМ, он рассказал, что использовал исключительно танцевальную терминологию.

"В этом нет ничего обидного или пошлого, как мне кто-то сказал недавно. "Закрывать ноги" – это с помощью одного колена, прикрывать другое. Когда ноги раскрыты – это вульгарно", - сказал хореограф.

По словам Ямы, он не хотел обидеть или оскорбить Никитюк. А высказывание "закрывать ноги" телеведущая просто неправильно поняла.

Судья танцевального шоу добавил, что своими комментариями всегда старается помочь участникам достичь высоких результатов в мастерстве танца.

Напомним, эфире третьего выпуска пятого сезона шоу "Танцы со звездами" телеведущая Леся Никитюк и Максим Ежов станцевали самбу, после танца один из членов жюри — хореограф Влад Яма — раскритиковал артисту, а она ему закрыла рот.