Леся Никитюк спела песню о Владе Яме, опубликовано видео

Известный певец помог ведущей исполнить композицию о члене жюри "Танцев со звездами".
Телеведущая, участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк спела песню, посвященную одному из членов жюри — хореографу Владу Яма.
Никитюк пела под гитару, ей аккомпанировал украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, свидетельствует видео, опубликованное на странице ведущей.
Приводим Вашему вниманию фрагмент песни о Яме:
"Король эпитетов, император слова,
Ты думаешь, на дне ты, но он потопит снова…
Каждую ночь мне снится один и тот же сон,
Что меня погнали с "Танцев" вон,
И я в слезах бегу до мамы,
А вона б’є мене мокрими трусами,
Я плачу и иду по дороге,
А в ушах — "Закрой, закрой свои ноги!"...".
Ну что ловите новый Хит от #багиниЛамината ??? Присвячується @vladyama_official ????Полная версия на моём YouTube channel ссылка в профиле!!!! ??? Студийная версия скоро!! Музыка легендарный @babkin_official ❤️слова @karagodinyuri и @lesia_nikituk #танціззірками #хтоЗверху @tanci1plus1
Напомним, в эфире третьего выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов станцевали самбу, после танца Влад Яма раскритиковал участницу.
"Стоишь классно, когда начинаешь танцевать — не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать надо стопы, колени закрывать, ноги закрывать, в этом загадка", — сказал хореограф. А Никитюк ответила: "Рот надо закрывать".