Леся Никитюк спела песню о Владе Яме, опубликовано видео

Леся Никитюк под гитару исполнила песню, посвященную Владу Яме / Скриншот с instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая, участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк спела песню, посвященную одному из членов жюри — хореографу Владу Яма.

Никитюк пела под гитару, ей аккомпанировал украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, свидетельствует видео, опубликованное на странице ведущей.

Приводим Вашему вниманию фрагмент песни о Яме:

"Король эпитетов, император слова,

Ты думаешь, на дне ты, но он потопит снова…

Каждую ночь мне снится один и тот же сон,

Что меня погнали с "Танцев" вон,

И я в слезах бегу до мамы,

А вона б’є мене мокрими трусами,

Я плачу и иду по дороге,

А в ушах — "Закрой, закрой свои ноги!"...".

Напомним, в эфире третьего выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов станцевали самбу, после танца Влад Яма раскритиковал участницу.

"Стоишь классно, когда начинаешь танцевать — не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать надо стопы, колени закрывать, ноги закрывать, в этом загадка", — сказал хореограф. А Никитюк ответила: "Рот надо закрывать".