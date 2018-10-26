"Прощай, Коля!": звезды отреагировали на смерть Николая Караченцова

Звезды отреагировали на смерть Николая Караченцова / https://www.instagram.com

26 октября, не дожив день до своего 74-летия, умер российский актер театра и кино Николай Караченцов.

Росийские знаменитости, которые были знакомы с Караченцовым, на своих страницах в соцсетях выложили скорбные посты.

Легендарная российская певица Алла Пугачева поделилась фото Караченцова, и лаконично попрощалась с ним.

"Прощай, Коля!", - коротко написала артистка.

Композитор Игорь Николаев показал фото с Караченцовым, и его автограф на биографической книге "Я не ушел...", и написал длинный пост-прощание.

"Ушел Коля... Последний из ленкомовской компашки моей молодости... Саша Абдулов... Олег Янковский... И теперь вот Коля... Год назад Коля подарил мне свою книгу "Я не ушел..."... А сегодня все-таки ушел... Стремительный, спортивный, теннисист, гениальный Резанов... Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу... А автограф на книге он написал сам: "Игорь! Родной! Спасибо тебе за нашу дружбу"... Мне писали сомневающиеся: в его состоянии он не мог сам написать... А он смог! Он многое мог... Прощай, Коля!", - трогательно попрощался Николаев.

Попрощался с актером и российский певец Филипп Кирокоров. Он назвал Караченцова "замечательным актером" с большой буквы.

"Ну вот и еще один Замечательный Актер и наш современник ушел от нас..... R.I.P.", - отметил Киркоров.

Память актера почтил и российский певец Валерий Леонтьев – он показал фрагмент песни Караченцова из в рок-оперы "Юнона и Авось".

"Жил с любовью, и ушел с любовью...", - написал Леонтьев.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в столице России Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже жена Караченцов сообщила, что причиной смерти стал отказ почек.

В сентябре 2017 года у артиста врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что актер попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

Справка. Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Актер сыграл ряд ярких ролей в театре и кино, в частности, запомнился зрителям участием в фильмах "Приключения Электроника", "Собака на сене", а также игрой в фильме-спектакле "Юнона и Авось".