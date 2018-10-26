"Так эротично": Надежда Мейхер показала стройные ножки

Надежда Мейхер показала соблазнительную фигуру / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась новым фото, которое вызвало волну восхищения среди фанатов.

На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором она позирует на полу в обтягивающем платье, которое открывает стройные ноги певицы.

Поклонники описали свою гамму эмоций, которую они получили, глядя на это фото.

"Так трогательно, и обреченность в вашем фото. Все-таки много в вас драматичности", "Красавица, не холодно на полу?", "Вау, красотка!", "Так горяча", "Так эротично", - писали юзеры.

Ранее Надежда Мейхер позировала без макияжа, опубликовано фото.