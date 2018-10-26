"Так эротично": Надежда Мейхер показала стройные ножки

Артистка поделилась необычным фото.
Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась новым фото, которое вызвало волну восхищения среди фанатов.
На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором она позирует на полу в обтягивающем платье, которое открывает стройные ноги певицы.
Поклонники описали свою гамму эмоций, которую они получили, глядя на это фото.
"Так трогательно, и обреченность в вашем фото. Все-таки много в вас драматичности", "Красавица, не холодно на полу?", "Вау, красотка!", "Так горяча", "Так эротично", - писали юзеры.
А я-то думал, Вы счастливая, Когда одна на склоне дня Вы шли такая горделивая И не взглянули на меня. А я-то думал, Вы счастливая. Я думал, Вы счастливей всех, Когда смотрел в глаза игривые, Когда веселый слышал смех. Глаза то нежные, то строгие, Но в них тревога, в них беда. Наверно, Вас любили многие. Вы не любили никогда. На Вас глядят глаза влюбленные. Им не понять издалека, Что в Вас тоска неутоленная, Святая женская тоска. И мысль одна неодолимая Вам не дает ни спать, ни жить: Что это мало — быть любимою, Что надо любящею быть. Святая, гордая, красивая… Я слышу ваш веселый смех. А я-то думал Вы счастливая, Я думал, Вы счастливей всех. Автор Петр Градов #стихи #жизненные #правдивые
Ранее Надежда Мейхер позировала без макияжа, опубликовано фото.