60-летняя Шэрон Стоун показала умопомрачительно стройные ноги

60-летняя Стоун выглядит потрясающе / sharonstone/instagram

Известная голливудская актриса Шерон Стоун продемонстрировала великолепную физическую форму во время занятий в бассейне.

В Instagramhttps://www.instagram.com/p/BpVeQvDHsCs/?taken-by=sharonstone знаменитость опубликовала фото в спортивном купальнике цвета бирюзы.

60-летняя Стоун, которая встречается с 41-летним бойфрендом, показала, что активно занимается спортом и йогой. Актриса продемонстрировала мускулистые и стройные ноги, а также обольстительную фигуру. Завершили образ очки для плавания, которые кокетливо смотрелись на голове артистки. Волосы Стоун собрала в тугой пучок, открыв для фото красивое лицо без единой морщинки.

"О, эти длинные ноги", "Прекрасное фото", "Шикарная женщина", - написали комментарии пользователи Сети.

/ sharonstone/instagram

Напомним, ранее актриса Шэрон Стоун, звезда культового фильма "Основной инстинкт", приняла участие в фотосессии, в которой предстала в обворожительном образе.