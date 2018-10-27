"Утоните в своей желчи и злобе": Анастасия Волочкова агрессивно обратилась к критикам

Анастасия Волочкова обратилась к хейтерам / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Известная российская балерина Анастасия Волочкова агрессивно отреагировала на критику со стороны подписчиков, назвав их "невеждами" и "моральными уродами".

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото своего папы в пансионате, и обратилась к хейтерам, которые обвиняли балерину в том, что она сдала своего больного отца в "дом престарелых".

"Хочется сказать пару слов невеждам и моральным уродам... Когда у вас отец уходит из семьи, когда вам 14 лет... Вы несете за него ответственность? А я за своего несу! И после его инсульта. Он в надежном месте, пока в его квартире, подаренной мною же производит полнейший ремонт питерская компания. Утоните в своей желчи и злобе", - не выдержала балерина.

Волочкова похвасталась, что она может обеспечить достойную старость родителям.

"Живы ли ваши родители? И как каждый из вас помогает им? Если бы вы знали, какая опека тут? У многих и возможностей нет обеспечить старость своим родителям в принципе достойную! А у меня есть все возможности сделать все, чтобы пока в папиной квартире желают крутой! Ремонт, такой, от которого вы, нелюди, тоже вздрогнете. Уймитесь, ущербные", - обратилась к хейтерам Волочкова.

Подписчики признались, что шокированы таким жестким обращением балерины, и посоветовали ей не удивляться, если она в комментариях получит еще большее количество злостных комментариев.

"Анастасия! Почему столько злости? Вы изливаете такое количество желчи, а потом удивляетесь, откуда негатив", "Даже из болезни отца устроила шоу... Уймись уже... выставлять свою жизнь напоказ... Прям не личная жизнь, как у нормальных людей, а сплошная реклама. Как не стыдно?", "Какой ужас, сколько злости в Вас, народная артистка! Сами провоцируете людей, а потом пишете такое, что мурашки по коже, просто шок...", - отвечали юзеры.

Ранее в Сети раскритиковали танец Анастасии Волочковой.