"Дергается как лихорадочная": Ани Лорак высмеяли за нелепый танец

Ани Лорак выложила странный танец / Скриншот видео с instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики из-за нелепых танцевальных движений.

Певица на своей странице в Instagram поделилась видео, на котором она танцует в длинном облегающем платье с открытой спиной под свою песню "Сон".

Подписчики назвали движения певицы "танцем отчаяния", и раскритиковали ее умения.

"Видно, что грудь не своя. А танцы, поглаживание себя, как при стриптизе", "Это как же нужно слепо любить себя, зная, что танцует как рагуль, выкладывать очередное видео. Аааа, ну может веселить своих подписчиков!", "Дергается Лорак - как лихорадочная", "Это танец отчаяния?", - критиковали юзеры.

Ранее Ани Лорак покрасовалась в вечернем платье.