"Это что за мужик?": Ксению Собчак высмеяли за странный образ

Ксения Собчак нарвалась на критику от фанатов / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак вновь нарвалась на критику.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак стоит на улице у трибуны в странном пальто с капюшоном и обьемных брюках.

Подписчики сравнили образ Собчак с нарядом диссидента и политического деятеля Валерии Новодворской, раскритиковав ее стиль.

"Шо за стайл?! Типо быть ближе к народу?", "Что за маскарад, Ксения? Чай не Хеллоуин, наряжаться Новодворской", "Это что за мужик?", "Очередная Новодворская. Даже прикид похож", - критиковали подписчики.

Ранее Ксению Собчак разнесли за выбор наряда.