"Верю": Светлана Лобода заинтриговала фанатов загадочным посланием

Светлана Лобода заинтриговала фанатов / https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица Светлана Лобода, которую прооперировали в московской больнице, оставила в Instagram загадочное послание фанатам.

На своей странице в соцсети певица выложила фото, на котором изображена толпа людей, и размещен огромный баннер с надписью "Believe" ("Верю"). Фото певица оставила без подписи.

Подписчики отметили, что верят в скорейшее выздоровление артистки, и пожелали ей поскорее выйти на сцену.

"Будьте здоровы", "Все молитвы за вас", "Верим, а по-другому и быть не может! Любимая певица, поправляйтесь!", "Ну вот, настроение уже лучше, сразу видно. Все будет хорошо!", - желали поклонники.

Напомним, Лобода потеряла сознание во время репетиции нового шоу, запланированного на четверг, 25 октября, и была доставлена в больницу. В тот же день певица перенесла экстренную операцию.

Ранее стало известно, что из-за операции Лобода понесла крупные финансовые потери: названа сумма.