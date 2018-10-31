"В костюме Пугачевой": Филипп Киркоров отметил Хеллоуин в Нью-Йорке

Филипп Киркоров удивил нарядом на Хеллоуин / https://www.instagram.com/fkirkorov/

Популярный российский певец Филипп Киркоров решил подурачиться, и отпраздновать День всех Святых, он же Хэллоуин.

На своей странице в Instagram певец поделился фото и видео своего костюма. Киркоров выбрал ярко-красный кудрявый парик с пауком и длинный красный плащ до щиколоток.

"Фантастическая сумасшедшая хэллоуинская ночь с моими любимыми друзьями", - подписал фото артист.

Подписчики отметили, что наряд Киркорова им похож на образы Аллы Пугачевой, и заверили, что теперь ждут от артиста хита под названием "Цвет настроения красный".

"У Филиппа теперь цвет настроения красный", "Это Киркоров в костюме Пугачевой", "Что за клоунада?", "Следующий хит будет "Цвет настроения красный"", - писали юзеры.

Ранее стало известно, как выглядит новая избранница Киркорова.