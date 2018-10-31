"В костюме Пугачевой": Филипп Киркоров отметил Хеллоуин в Нью-Йорке

Артист нарядился в красный парик и длинный плащ.
Популярный российский певец Филипп Киркоров решил подурачиться, и отпраздновать День всех Святых, он же Хэллоуин.
На своей странице в Instagram певец поделился фото и видео своего костюма. Киркоров выбрал ярко-красный кудрявый парик с пауком и длинный красный плащ до щиколоток.
"Фантастическая сумасшедшая хэллоуинская ночь с моими любимыми друзьями", - подписал фото артист.
Подписчики отметили, что наряд Киркорова им похож на образы Аллы Пугачевой, и заверили, что теперь ждут от артиста хита под названием "Цвет настроения красный".
"У Филиппа теперь цвет настроения красный", "Это Киркоров в костюме Пугачевой", "Что за клоунада?", "Следующий хит будет "Цвет настроения красный"", - писали юзеры.
Ранее стало известно, как выглядит новая избранница Киркорова.