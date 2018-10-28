Хеллоуин-2018: по Киеве прогулялись "зомби", опубликованы фото

В Киеве прошел "Парад зомби" / tsn.ua

В субботу, 27 октября, в Киеве состоялся традиционный "Парад зомби", приуроченный к празднику Хеллоуин.

В акции приняли участие около ста человек, они прошли от Золотых ворот через Софийскую площадь до Майдана Независимости, сообщает ТСН.

По данным издания, участники парада были загримированы и одеты в костюмы ведьм, чертей, а также в персонажей разных фильмов ужасов, в частности, в зомби.

Напомним, Хеллоуин — старинный кельтский праздник, его ежегодно отмечают 31 октября в канун Дня всех святых. Традиционно Хеллоуин празднуют в англоязычных странах, однако в последние годы начали отмечать и в Украине.