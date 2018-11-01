Знаменитый аккордеонист Ян Табачник развелся после 18 лет брака

Ян Табачник и Татьяна Недельская расторгли брак / УНИАН

Экс-депутат Верховной Рады, аккордеонист Ян Табачник развелся с супругой певицей Татьяной Недельской.

Об этом со ссылкой на знакомых пары сообщил портал Znaj.ua.

"Да, в тусовке уже об этом все знают, но пока что почему-то они это хранят в секрете", - рассказали знакомые супругов.

Официально ни Табачник, ни Недельская не прокомментировали слухи, однако, уже больше года пара не выкладывала совместных фото. Сама Недельская кардинально сменила имидж – остригла волосы.

Напомним, пара поженилась в марте 2000 года. Отметим, что разница в возрасте у Яна и Татьяны – 30 лет, но это не помешало им стать родителями троих сыновей.

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