Экс-любовник Пугачевой попал в наркоклинику

Челобанов стал алкоголиком / Фото: GLOBAL LOOK press

Российский музыкант и бывший возлюбленный легенды советской эстрады Аллы Пугачевой Сергей Челобанов лег в наркологическую клинику для прохождения курса лечения.

Как сообщает Россия 1, Челобанов признал, что зависим от алкоголя.

"Когда он не выпивает совсем, он идеальный муж и очень хороший отец. Но когда в рот ему попадает хоть капля алкоголя, в него вселяется бес", - рассказывает жена Челобанова.

Отмечается, что музыкант добровольно лег в клинику после того, как был остановлен сотрудниками полиции за вождение в нетрезвом состоянии. Однако ключевым фактором стало то, что от Челобанова из-за алкоголизма ушла жена.

Напомним, 55-летний музыкант Сергей Челобанов появился в недавнем эпизоде шоу "Секрет на миллион" и рассказал его ведущей Лере Кудрявцевой о своем романе с Аллой Пугачевой.