"Зажралась!": Полину Гагарину распекли за хвастовство отдыхом в Дубае

Полина Гагарина покрасовалась фигурой в купальнике / https://www.instagram.com/gagara1987/

Известная российская певица Полина Гагарина нарвалась на критику от подписчиков из-за провокационной подписи.

На фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в купальнике на фоне роскошного отеля Бурдж-эль-Араб.

"На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет", - подписала снимок артистка.

Фанаты не оценили пост певицы, и оскорбились ее хвастовством.

"Зажралась! Вы не думаете сколько люди получают", "Конечно слабо. У абсолютного большинства россиян зарплата не более 30 тысяч в месяц", "А слабо на маршрутку 35 рублей каждый будний день на человека (а нас пятеро) при общей зарплате в 30 тысяч на всех? А слабо все лето в огороде пахать? Этими фотками Вы только людей простых злите", "На врачебную зарплату — слабо!", - критиковали подписчики.

Ранее Полина Гагарина вызвала неоднозначную реакцию фото в платье с высоким разрезом.