"Зажралась!": Полину Гагарину распекли за хвастовство отдыхом в Дубае

Артистка поделилась, что ей "не слабо" слетать на пару часов в другую страну.
Известная российская певица Полина Гагарина нарвалась на критику от подписчиков из-за провокационной подписи.
На фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в купальнике на фоне роскошного отеля Бурдж-эль-Араб.
"На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет", - подписала снимок артистка.
Фанаты не оценили пост певицы, и оскорбились ее хвастовством.
"Зажралась! Вы не думаете сколько люди получают", "Конечно слабо. У абсолютного большинства россиян зарплата не более 30 тысяч в месяц", "А слабо на маршрутку 35 рублей каждый будний день на человека (а нас пятеро) при общей зарплате в 30 тысяч на всех? А слабо все лето в огороде пахать? Этими фотками Вы только людей простых злите", "На врачебную зарплату — слабо!", - критиковали подписчики.
Ранее Полина Гагарина вызвала неоднозначную реакцию фото в платье с высоким разрезом.