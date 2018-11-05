Суперблондинка под пальмой: Оля Полякова поделилась новыми фото с отдыха

Оля Полякова снова похвасталась снимками с отдыха / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова (Суперблондинка) в воскресенье, 4 ноября, выложила в Сеть новые фотографии с отдыха — артистка позировала в купальнике под пальмой.

Снимки исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

На одном из фото Полякова позирует стоя под пальмой, а на другой — лежа в прикрепленном к пальме кресле-коконе. Снимки певицы собрали более 100 тысяч лайков.

"Доброе утро! Еще сутки — и назад к реальности)", — подписала фото Суперблондинка.

Напомним, Оля Полякова 26 октября в Киеве во Дворце спорта представила масштабное шоу "Королева ночи". Певица во время выступления сменила 11 нарядов, их стоимость составила 100 тысяч долларов.