Фаворитка "Танцев со звездами" серьезно травмировалась

Юлия Сахневич серьезно травмировала спину / https://www.instagram.com/tanci1plus1/

Участница шоу "Танцев со звездами" Юлия Сахневич, которая танцует в паре с актером Павлом Вишняковым, получила серьезную травму во время танца в одиннадцатом прямом эфире проекта.

Пара пока что не начала подготовку к следующему эфиру, но организаторы надеются, что Юлия пойдет на поправку, говорится на официальной странице шоу в Instagram.

"Мы очень надеемся, что уже в ближайшее время Юля выздоровеет и сможет начать подготовку к следующему эфиру", - сказано в сообщении.

В 11 прямом эфире Вишняков и Сахневич станцевали на паркете фьюжн, и получили 29 баллов от судей.

Ранее стало известно, кто покинул проект в одиннадцатом эфире шоу "Танцы со звездами".