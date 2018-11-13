Российская певица Гречка назвала своих соотечественников тупыми

Гречка резко ответила Земфире / Фото: Коммерсантъ

Скандальная российская певица Анастасия Иванова, которая выступает под псевдонимом Гречка, поделилась с журналистами мнением о критике в ее адрес со стороны Земфиры.

"Я в то время как раз находилась в состоянии, скажем так, кризиса и эмоциональных перепадов, и это, конечно, расстроило меня", — отметила артистка в интервью Афиша.Daily о первой реакции на негативные слова Земфиры в свой адрес.

Певица призналась, что такая популярность была ей неприятна, поэтому воспоминания самые негативные.

"В общем, 40 лет уже телке, а она не осознает свою влиятельность. Если она говорит, что лицо некрасиво, — тысячи людей пытаются это в тебе выискать, причем иногда даже когда видят живьем", - рассказала Гречка.

По словам исполнительницы, в Земфире она не разочаровалась, поскольку никогда не была поклонницей ее творчества. Гречка призналась, что любит преимущественно западных исполнителей, которые пропагандируют любовь к себе.

"То, сколько людей ее слушает, показывает, что многие взрослые люди в России — тупые. В том плане, что не воспринимают новое и не понимают, что времена быстро меняются. И говорят, что было лучше в те времена, когда запретов было намного больше", — заявила Гречка.

Певица заявила, что Земфира является для большинства россиян "диагнозом поколения".

Напомним, Земфира высказалась о творчестве молодых исполнительниц Елизаветы Гырдымовой и Анастасии Ивановой, которые выступают под псевдонимами Монеточка и Гречка.