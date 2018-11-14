"Красавец мужчина": Виталий Козловский похвастался прессом

Козловский порадовал фанаток полуголым фото / instagram.com/vkozlovskiy

Популярный певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский опубликовал новое полуголое фото.

На снимке, который артист выложил на своей странице в Instagram, он позирует в расстегнутой белой рубашке, в брюках и шляпе.

Подписчики засыпали артиста комплиментами, оставив десятки комментариев.

"Как всегда, шикарный", "Красавец мужчина", "Скоро Новый год - значит Виталик начнет раздеваться", "Ммм отличный пресс", - писали юзеры.

Ранее экс-невеста Козловского с сарказмом отреагировала на его фото с девушкой.