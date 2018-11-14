"Красавец мужчина": Виталий Козловский похвастался прессом

Артист похвастался отличной физической формой.
Популярный певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский опубликовал новое полуголое фото.
На снимке, который артист выложил на своей странице в Instagram, он позирует в расстегнутой белой рубашке, в брюках и шляпе.
Подписчики засыпали артиста комплиментами, оставив десятки комментариев.
"Как всегда, шикарный", "Красавец мужчина", "Скоро Новый год - значит Виталик начнет раздеваться", "Ммм отличный пресс", - писали юзеры.
Человек даже с миллионом недостатков будет идеальным, если ты его любишь.❤️ А ты умеешь любить? Я - да, умею. Или может могу, но не умею... Получается, что не знаю ??♂️ Никогда не думал об этом настолько глубоко. Разве в любви необходимо иметь навыки? Неужели в ней есть правила? Может нужно просто в себе беречь это чувство и при взаимной необходимости дарить любовь одному человеку, не распыляясь на других? Обо всём этом и о многом другом, я поведаю и спою совсем скоро - 17 ноября. Киев. Bel Etage. #заходинаогонек ?
Ранее экс-невеста Козловского с сарказмом отреагировала на его фото с девушкой.