"Глаз не отвести": Слава из "НеАнгелов" показала стройную фигуру в бикини

Слава Каминская показала новое фото с отдыха / https://www.instagram.com/babaslavka/?hl=ru

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая отправилась отдыхать в Шарм эль Шейх, и параллельно выступать, поделилась новым снимком в бикини.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото в полный рост в бежевом купальнике и солнцезащитных очках-сердечках.

Подписчики восхитились фигурой артистки, назвав ее идеальной.

"Глаз не могу отвести", "Какая же вы красивая", "Вы такая стройная", "Идеальная фигурка!", - расхваливали поклонники.

Ранее Слава Каминская показала архивные фото до пластической операции.