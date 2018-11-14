Россияне возмущены: украиноязычная песня возглавила топ российского чарта

Песня "Плакала" обошла треки Киркорова и Лазарева.
Украинская группа Kazka с песней "Плакала" заняла первое место в российском хит-параде "МузТв".
На странице в Instagram российского канала подвели итоги прошедшей недели.
"А вот и итоги "Русского Чарта" прошедшей недели. А какой трек из этой десятки твой самый любимый?", - написано на странице.
Украиноязычный трек "Плакала" обошел песни Филиппа Киркорова и Егора Крида "Цвет настроения черный", Сергея Лазарева "Шепотом", популярную композицию HammAli & Navai "Пустите меня на танцпол".
А вот и итоги "Русского Чарта" прошедшей недели?? А какой трек из этой десятки твой самый любимый❓ 1. KAZKA - Плакала 2. Сергей Лазарев - Шёпотом 3. Артур Пирожков - Запутался я 4. Леша Свик - Малиновый Свет 5. Елена Темникова - Не модные 6. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный 7. Ирина Дубцова - Факт 8. HammAli & Navai - Пустите меня на танцпол 9. Джиган - На восьмом этаже 10. Градусы - Она
В комментариях российские пользователи возмутились тем, что чарт возглавила песня украинских исполнителей.
"Вот никак не могу понять, как эта самая Kazka попала в русский чарт, если поет она не на русском языке", "Каzка это полный бред! Как это еще слушают, и она занимает верхние строчки чарта!?", "Даже стесняюсь спросить. Как украинский клип попал в русский, мать его, чарт?", - возмущались юзеры.
Ранее трек группы Kazka впервые попал в топ-10 престижного рейтинга.