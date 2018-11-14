Россияне возмущены: украиноязычная песня возглавила топ российского чарта

Группа Kazka возглавила русскоязычный чарт / Фото: facebook.com/pg/kazka.band

Украинская группа Kazka с песней "Плакала" заняла первое место в российском хит-параде "МузТв".

На странице в Instagram российского канала подвели итоги прошедшей недели.

"А вот и итоги "Русского Чарта" прошедшей недели. А какой трек из этой десятки твой самый любимый?", - написано на странице.

Украиноязычный трек "Плакала" обошел песни Филиппа Киркорова и Егора Крида "Цвет настроения черный", Сергея Лазарева "Шепотом", популярную композицию HammAli & Navai "Пустите меня на танцпол".

В комментариях российские пользователи возмутились тем, что чарт возглавила песня украинских исполнителей.

"Вот никак не могу понять, как эта самая Kazka попала в русский чарт, если поет она не на русском языке", "Каzка это полный бред! Как это еще слушают, и она занимает верхние строчки чарта!?", "Даже стесняюсь спросить. Как украинский клип попал в русский, мать его, чарт?", - возмущались юзеры.

Ранее трек группы Kazka впервые попал в топ-10 престижного рейтинга.