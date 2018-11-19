"Счастливая бабушка": Алла Пугачева покорила сеть фото с внуками

Пугачева умилила Сеть фото с внуками / Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева растрогала сеть семейным фото с внуками.

На фан-странице певицы в Instagram появился снимок, на котором запечатлена певица со своими внуками – Клавдией Земцовой и Дени Байсаровым. Артистка позировала в светлых джинсах, голубой куртке, голубых очках и с блестящим рюкзаком.

Подписчики отметили, что Дени заметно вырос, а Пугачева выглядит счастливой бабушкой.

"Бабуля с внуками", "Счастливая бабушка", "Красивый Дени парень вырос!", - писали юзеры.

Ранее Максим Галкин умилил сеть видео с Пугачевой.