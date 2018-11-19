Украинка выиграла чемпионат по фитнесу: соблазнительные фото сильной красавицы

Спортсменка из Черкасс Оксана Оробец победила на чемпионате мира по фитнесу среди Elite IFBB сразу в нескольких женских категориях.

Состязание прошло в Пекине (КНР). Общий призовой фонд чемпионата составил 100 тысяч долларов. Оробец получила 7,5 тысячи долларов, сообщает портал "Обозреватель".

К слову сказать, это далеко не первый успех черкасчанки. В минувшем году Оробец завоевала золотую медаль в категории "фитнес более 163 сантиметров" и титул абсолютной чемпионки мира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская фитес-модель похвасталась трофеем и подкачанные ягодицами.