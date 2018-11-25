В футболке и коротких шортах: дочь Оли Поляковой станцевала на пилоне

У 13-летней Маши новое увлечение.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова увлеклась pole dance – танцами на пилоне.
На своей странице в Instagram 13-летняя Маша поделилась снимком, на котором она позирует на пилоне в желтой футболке и коротких шортах. Дочь артистки запечатлена в сложной позе вниз головой.
Подписчики юной красавицы расхвалили Машу за выбор такого вида танца, и порадовались за ее успехи.
"Круто, молодец!", "Вау! Маша, ты умница", "Похудела так, очень классно тебе", "Это невероятно! Красотка", - писали подписчики.
Ранее Маша Полякова украсила обложку журнала.