В футболке и коротких шортах: дочь Оли Поляковой станцевала на пилоне

Маша Полякова показала новое увлечение / https://www.instagram.com/mashapolyakova/?hl=ru

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова увлеклась pole dance – танцами на пилоне.

На своей странице в Instagram 13-летняя Маша поделилась снимком, на котором она позирует на пилоне в желтой футболке и коротких шортах. Дочь артистки запечатлена в сложной позе вниз головой.

Подписчики юной красавицы расхвалили Машу за выбор такого вида танца, и порадовались за ее успехи.

"Круто, молодец!", "Вау! Маша, ты умница", "Похудела так, очень классно тебе", "Это невероятно! Красотка", - писали подписчики.

Ранее Маша Полякова украсила обложку журнала.