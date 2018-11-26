"Мы выиграли самый дорогой приз": Леся Никитюк о суперфинале "Танцев со звездами"

Леся Никитюк прокомментировала проигрыш в шоу / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк прокомментировала финал проекта, и второе место по результатам голосования.

На своей странице в Instagram Никитюк призналась, что каждое выступление для нее и ее партнера Максима Ежова было словно финальным, ведь они каждый эфир танцевали как в последний раз.

"Мы каждый раз танцевали, как в последний раз, но благодаря людям, которые нас поддерживали, мы проходили дальше… и делали все возможное, чтобы каждое воскресенье отвлечь зрителей от будничных дел... Школа, садик, работа, коммуналка! Мы танцевали и делали шоу для того, чтобы вы улыбались, танцевали, для всех высоких девушек, для обычных людей, которые тяжело работают на заводах, базарах! Молодежи, которая из небольших городов, и которая не верит, что можно достичь высот без денег и связей! И я считаю, что у нас это получилось!", - заявила Никитюк.

Она добавила, что выиграла самый главный приз шоу – и это не кубок.

"Мы выиграли самый дорогой приз - приз зрительских симпатий! А кубок мне папа еще до начала шоу сделал! P.s. Чемпионы каждый год меняются, а багиня ламината одна!", - подытожила ведущая.

Напомним, по результатам голосования, третье место заняли Иракли Макацария и Яна Заец, второе – Леся Никитюк и Макс Ежов, ну а победителем стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Ранее в сети восхитились выступлением Кухар и Стоянова на "Танцах со звездами".