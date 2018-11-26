"Мы выиграли самый дорогой приз": Леся Никитюк о суперфинале "Танцев со звездами"

Ведущая призналась, что каждое выступление для нее было словно финальным.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк прокомментировала финал проекта, и второе место по результатам голосования.
На своей странице в Instagram Никитюк призналась, что каждое выступление для нее и ее партнера Максима Ежова было словно финальным, ведь они каждый эфир танцевали как в последний раз.
"Мы каждый раз танцевали, как в последний раз, но благодаря людям, которые нас поддерживали, мы проходили дальше… и делали все возможное, чтобы каждое воскресенье отвлечь зрителей от будничных дел... Школа, садик, работа, коммуналка! Мы танцевали и делали шоу для того, чтобы вы улыбались, танцевали, для всех высоких девушек, для обычных людей, которые тяжело работают на заводах, базарах! Молодежи, которая из небольших городов, и которая не верит, что можно достичь высот без денег и связей! И я считаю, что у нас это получилось!", - заявила Никитюк.
Она добавила, что выиграла самый главный приз шоу – и это не кубок.
"Мы выиграли самый дорогой приз - приз зрительских симпатий! А кубок мне папа еще до начала шоу сделал! P.s. Чемпионы каждый год меняются, а багиня ламината одна!", - подытожила ведущая.
Кілька слів....і останні фотки з #танціззірками Фінал Танці з зірками для мене був чотирнадцятий! Наш кожен виступ був фінальним)) так! Ми кожного разу танцювали як в останній раз)) але завдяки людям які нас підтримували ми проходили далі..і робили все можливе щоб кожної неділі відволікти глядачів від буденних справ...школа, садочок, робота, комуналка! Ми танцювали і робили шоу, для того щоб ви посміхалися, танцювали для всіх високих дівчат, для звичайних людей які важко працюють на заводах, базарах! Молоді яка з невеличких міст і яка не вірить що можна досягнути висот без грошей і зв`язків!!!! І я вважаю що у нас це вийшло! За весь цей час я зрозуміла одну річ .. - Танець як життя! Кожен його елемент як і певний етап життя, може бути гарним, або ні, може бути радісним а може бути болісним! Комусь це сподобається, а комусь ні! Але головне щоб кожен танець як і певний етап життя закінчувався оваціями! А наші з Максом @ezhov_maksim_ танці постійно закінчувались оваціями! Ми виграли найдорожчий приз- приз Глядацьких симпатій! А кубок мені тато ше до початку шоу зробив!??? P.s. Чемпионы каждый год меняются, а #багиняламината ОДНА!!! Отдельный респект людям которые верили и знают что я танцую и что танец был?? @alena_shoptenko @maksleonov212 @andrii_dykyi @goldance.kiev @ladakasynets @juli_sakhnevych @vishniakov_pavel_ @anitasporty @ishchenko_polina @mashaefrosinina @zhuk_dmytro @olgaslon @b.o.g.d.a.n.p @monatik_official #багиняламината #танціззірками #суперФиналистка #моеИмяШоу
Напомним, по результатам голосования, третье место заняли Иракли Макацария и Яна Заец, второе – Леся Никитюк и Макс Ежов, ну а победителем стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
Ранее в сети восхитились выступлением Кухар и Стоянова на "Танцах со звездами".